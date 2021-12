Assaltantes são espancados no estacionamento de shopping após arrastão em Manaus

Manaus/AM - Dois suspeitos de assalto foram espancados na tarde desta sexta-feira (24), véspera de Natal, no estacionamento de um shopping, no bairro do Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois ocupantes de um veículos estariam fazendo assaltos em paradas de ônibus. Após um dos crimes, o carro deu pane elétrica, momento em que a dupla foi abordada pela população. Os homens correram para o estacionamento do shopping, mas foram alcançados e agredidos com pedaços de madeira. A PM foi acionada e os suspeitos socorridos e levados para um hospital de Manaus.

