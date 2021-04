Assaltantes dão soco em criança e atiram em homem em Manaus

Manaus/AM - Elivelton Costa Pereira, 28, foi baleado e a filha dele, uma menina de apenas 9 anos, levou um soco no rosto durante um assalto ocorrido na noite desse domingo (4), no bairro Manoa, na Zona Norte.

O crime ocorreu enquanto Elivelton aproveitava fazia passeio em família no Dia de Páscoa. Ele, a esposa e a criança estavam em uma praça e de repente foram abordados por dois homens em uma motocicleta.

Armados, eles anunciaram o assalto e exigiram os celulares do casal. Pereira se recusou a entregar e esboçou reação, nesse momento, um dos criminosos sacou uma arma e deu um tiro na boca dele na frente da família.

Ao ver o pai cair sangrando, a criança correu para cima do pai na tentativa de ajudá-lo, mas levou um soco de um dos suspeitos. Com Elivelton no chão, a dupla pegou os celulares e fugiu.

O pai da família foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Lúcio com a criança. Ele teve que ser submetido a cirurgia para remover a bala que ficou presa no maxilar. Após o procedimento, ele segue internado. A menina também recebeu cuidados médicos e passa bem, a polícia agora tenta conseguir imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para tentar chegar ao criminosos. A covardia dos bandidos com as vítimas e sobretudo com a filha de Elivelton, deixou populares revoltados.