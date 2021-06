Assaltante é abandonado por 'amigos' e espancado por passageiros em Manaus

Acreditando que a vítima teria outro objeto de valor, o criminoso pediu que ela abrisse a bolsa, momento que foi encontrado um um coldre, levando o suspeito a achar que o passageiro estaria armado. Ele então atirou com uma arma caseira na vítima, que teve ferimento de raspão no rosto.

Segundo informações, três assaltantes entraram no ônibus próximo ao bairro do Novo Israel, e ordenaram que o motorista desviasse a rota em direção a avenida Santos Dumont. Durante o trajeto, os pertences das vítimas estavam sendo roubados. Um dos passageiros entregou um celular simples, que não agradou um dos assaltantes.

