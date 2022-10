Armas e quase 20 celulares são achados em celas de presídio no Amazonas

A varredura aconteceu por volta de 10h, sob o comando do Subcomandante do 5° BPM, Capitão da PM Edvan. Durante a revista, foram encontrados 18 celulares, 19 carregadores para celular, 3 estoques, 3 porções de maconha, tipo skunk, 8 isqueiros e 1 estilingue.

Manaus/AM - Uma revista surpresa realizada nessa terça-feira (25), na Unidade Prisional de Coari, no interior do Amazonas, apreendeu armas artesanais e quase 20 celulares escondidos nas celas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.