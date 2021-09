Armado com faca, homem invade casa e rende proprietária em Manaus

Manaus/AM - Alunos soldados do Instituto de Ensino Integrado de Segurança Pública (IESP) frustraram um roubo a uma residência, na tarde desta segunda-feira (6), e prenderam um homem em flagrante, no bairro Japiim 2, zona Sul.

De acordo com as informações da equipe, a ação aconteceu por volta das 13h. O infrator rendeu a proprietária da residência com uma faca e anunciou o assalto.

Após invadir a casa, o suspeito começou a subtrair aparelhos celulares, dinheiro e joias. Os alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), do IESP, passaram em frente à residência no momento do crime e, em uma ação rápida, realizaram a prisão em flagrante do infrator.

Ainda de acordo com a equipe, o homem era conhecido por cometer roubos naquela área da cidade. O suspeito e a arma utilizada no crime foram levados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).