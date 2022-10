Armado com faca, homem invade casa e estupra ex-esposa em Manaus

Lá ele obrigou a ex a tirar a roupa e manter relações sexuais. Durante todo o crime, ele manteve a faca no pescoço da mulher e e afirmava que a mataria e em seguida tiraria a própria vida.

Nesse momento, o suspeito bateu na porta e assim que a vítima abriu achando que era o outro homem, o suspeito colocou a faca no pescoço dela e a arrastou para dentro do quarto.

No dia do estupro, ela estava deitada com os filhos pequenos em casa e aguardava o pai das crianças que iria levar algumas roupas para elas quando chegasse do trabalho.

A vítima relatou à polícia que já estava separada do suspeito há quase 2 anos e há 7 meses não tinha mais nenhum tipo contato com ele. Mesmo assim, ele apareceu na porta dela armado e cometeu o crime.

