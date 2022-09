Arma e 30kg de drogas são apreendidos na Compensa

Na manhã desta quinta-feira (22), agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam 30 quilos de drogas e uma arma de fogo em uma residência no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A apreensão ocorreu durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no bairro.

Os policiais receberam a denúncia de que uma casa, localizada na rua Casemiro de Abreu, estaria servindo para armazenar entorpecentes. Segundo o capitão Laio Pontes, os detalhes repassados na denúncia foram de fundamental importância para o sucesso da ação policial.

“A gente recebeu uma denúncia de que o entorpecente estaria armazenado em uma residência na Compensa. O denunciante conseguiu descrever as características da casa e, somente com a descrição, conseguimos localizar o material. Foram 30 quilos de entorpecentes e encontramos também uma arma de fogo”, explicou.

No local, os agentes da Seaop encontraram a droga do tipo skunk, uma arma de fogo calibre 38 e munições do mesmo calibre. O material apreendido foi levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).