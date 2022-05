Após tiroteio, polícia apreende submetralhadora e drogas em Manaus

Manaus/AM - Criminosos armados com uma submetralhadora atiraram contra policiais na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O armamento e um outro revólver foram encontrados pela polícia abandonados em uma área de mata por onde o grupo fugiu.

A ocorrência iniciou depois que uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que fazia a ronda no bairro, recebeu uma denúncia relatando que no Beco do Povo vários homens armados estariam comercializando drogas.

Os policiais foram ao local e fizeram o cerco, mas os indivíduos perceberam a aproximação da equipe e fugiram para um matagal enquanto atiravam contra os PMs.

Durante buscas na área, foram encontradas uma submetralhadora calibre .9mm, quatro munições do mesmo calibre intactas; uma arma de fogo calibre .12 de fabricação caseira, três munições do mesmo calibre intactas; 231 de oxi, 12 porções de maconha, uma porção média de maconha e duas balanças de precisão. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito