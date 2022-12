Após ser baleado por justiceiro, assaltante é espancado e atropelado por população em Manaus

Segundo informações preliminares, o suspeito estava com um comparsa em uma moto quando um justiceiro percebeu que eles estavam cometendo assaltos na região e atirou contra a dupla. Apenas um foi atingido e o outro conseguiu fugir do local. Em seguida, os moradores iniciaram uma sessão de espancamento e, motociclistas começaram a passar por cima do assaltante.

Manaus/AM - Um assaltante foi baleado por um justiceiro, na noite desta quarta-feira (07), na rua Judá, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Revoltados com a onda de assaltos na área, a população aproveitou para espancar a atropelar o criminoso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.