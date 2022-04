Após assaltar drogaria 3 vezes em um mês, homicida condenado é preso em Manaus

Manaus/AM - Bruno Machado Araújo, mais conhecido no mundo do crime como “Padeirinho”, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (19), após cometer uma série de assaltos contra uma mesma drogaria no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste.

Condenado por homicídio, homem é preso após roubar drogaria em Manaus 3 vezes no mesmo mês pic.twitter.com/Zr6NC5fRZv — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 20, 2022

O homem já era procurado por um homicídio cometido em 2007, pelo qual foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Foragido, Padeirinho vinha praticando assalto em estabelecimentos comerciais e em um menos de mês, roubou 3 vezes a mesma drogaria.

Todos os crimes foram registrados pelas câmeras de segurança do local e levaram a polícia a identificar e localizar o criminoso. “A vítima compareceu à delegacia para denunciar o delito e trouxe imagens das câmeras de segurança do comércio para materialidade do fato. Nas mídias, o indivíduo aparecia realizando o roubo, entre os dias 21 de março, 4 e 9 de abril deste ano. Identificamos o infrator e verificamos que tinha mandado de prisão aberto em seu nome, pelo crime de homicídio”, relatou o delegado Aldeney Goes.

A partir daí, Bruno passou a ser monitorado pelos policiais, e na data de ontem, as equipes se deslocaram até o bairro Tarumã e conseguiram prendê-lo.