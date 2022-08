Apontado como mentor de assassinato de funcionário de hotel em Manaus é procurado

O jovem estava trabalhando quando foi morto com um tiro na cabeça, no sábado (24). Segundo a polícia, a vítima foi morta por engano.

Manaus/AM – Um homem identificado como Jair, o “Gordinho”, é procurado por envolvimento no assassinato de Ivan Santana de Miranda, 24 anos, em um hotel no Centro da cidade. Ele é apontado como mentor do crime.

