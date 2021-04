Ao tentar fugir da polícia, suspeito é preso com fuzil em Manaus

O jovem foi apresentado, juntamente com o material apreendido, ao 19° DIP para as providências cabíveis.

A prisão ocorreu depois que policiais militares viram o suspeito no beco são Francisco, que em seguida fugiu com uma sacola de plástico na mão. A equipe fez captura do jovem e encontrou três porções médias e oito pequenas de maconha, 43 porções de pedra oxi, uma porção de pasta base de cocaína, 65 pequenas porções do tipo oxi esfarelado, sete trouxinhas de cocaína, além de R$ 103 (cento e três reais).

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos, foi preso, nesta quarta-feira (31), com drogas e um fuzil mosqueFAL, de fabricação alemã e numeração desconhecida, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

