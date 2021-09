Ameaças de ataques causam medo e insegurança nas escolas em Manaus

O alerta foi dado nesta terça-feira (21), pelo líder do PSB deputado Serafim Corrêa, após denúncias de ameaças recorrentes de ataques a escolas, em Manaus, neste mês de setembro. Ele fez um apelo para que as secretarias estaduais de Segurança e Educação investiguem os casos e adotem as devidas providências para evitar novos episódios.

“Todo dia tem ameaça e algo de ruim no que diz respeito à segurança dos alunos e dos professores. Mais uma escola ameaçada, desta vez a escola militar da Compensa. Houve uma ameaça de que haveria um atentado contra professores, contra a vida de alunos e isso gera pânico”, disse Serafim.



Em menos de 10 dias houve ameaça de atentado contra a Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, no bairro Compensa, no dia 13 de setembro, e outra ameaça foi de um jovem de 17 anos, que pelas redes sociais disse que aconteceria um massacre no Colégio Estadual Amazonense Dom Pedro I, no Centro, na segunda-feira (20).



“Há necessidade da Secretaria de Educação, articulada com a Secretaria de Segurança, adotar providências que passem para a comunidade escolar segurança, paz e esse é um ambiente que todos precisam para lecionar e para receber educação”, concluiu Serafim.