Amazonense morta fez vídeo de aniversário horas antes do crime; confira

Manaus/AM - Telma Gervásio, a amazonense assassinada em Santa Catarina na última segunda-feira (10), gravou um vídeo de aniversário horas antes do crime. Na ocasião, a mulher completava 33 anos e comemorava a data em casa com o esposo, principal suspeito do crime, e os filhos, duas crianças de 3 e 8 anos.

Amazonense morta em SC gravou vídeo de aniversário pic.twitter.com/VFxVSx510H — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 13, 2021

Na gravação, Telma aparece em um dos cômodos da casa próximo a mesa do bolo. Ela agradece as felicitações deixadas por amigos em sua página no Facebook e encerra pedindo que as pessoas se cuidem e se protejam da covid-19.

Naquela mesma noite, ela foi assassinada com 11 facadas na região do tórax, enquanto os filhos dormiam no mesmo local. O corpo dela foi achado por volta das 4h de terça-feira (11), estirado na cama.

O esposo de Telma, Samoel Rech, está preso pelo crime e deve prestar depoimento hoje (13).