Amazonas registra 35 prisões por tráfico e porte ilegal de arma

Manaus/AM - Trinta e cinco pessoas foram presas e cinco adolescentes foram apreendidos no Amazonas no fim de semana nas zonas Centro Oeste, Norte e Sul de Manaus, e nos municípios de Envira, Juruá e Tefé. Dentre as 35 prisões, 16 foram por tráfico de drogas. Além de entorpecentes, simulacros de armas de fogo e dinheiro foram apreendidos.

Capital

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos por Policiais da Força Tática, no bairro Cidade de Deus, zona norte, com uma pistola com dois carregadores, 30 munições, uma porção de cocaína e três porções de skunk. Os homens foram encaminhados para o 6º DIP.

Na Comunidade Novo Mundo, no bairro Cidade Nova, também na zona norte, dois homens, de 21 e 32 anos, foram presos por policiais da Rocam, em posse de drogas. Com eles foram encontradas 33 porções de maconha, uma porção de cocaína, uma arma de fogo, munição, uma balança de precisão, seis celulares e R$ 30 em espécie. O material e a dupla foram encaminhados ao 1º DIP.

As ações policiais ainda resultaram em prisões e apreensões nos bairros Centro (zona Sul), Nova Esperança (zona Centro Oeste) e Santa Etelvina (zona norte).

Interior

No município de Tefé, quatro homens, entre 21 e 42 anos, foram presos, na madrugada de domingo (1º), suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão deles aconteceu após denúncia de que estariam armados tentando invadir uma residência.

Com base nas informações, a guarnição se deslocou até o local e encontrou os suspeitos. Após a abordagem ao quarteto, os policiais militares se deslocaram para a casa de um dos infratores, onde encontraram um simulacro de fuzil, um simulacro de pistola, três facas, um terçado, uma balança de precisão, quatro trouxinhas de pasta base de cocaína, duas trouxinhas de skunk, uma trouxinha de cocaína, um chave de moto, quatro cartões bancários, documentos e R$ 185 em espécie.

Os materiais, juntamente com os suspeitos, foram apresentados à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé.

Ainda no interior, houve a apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no município de Iranduba.