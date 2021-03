Adolescentes são sequestrados e torturados em tribunal do crime em Manaus

Um deles contou que teria o pé decepado pelos suspeitos, outro estava bastante machucado e teve partes do cabelo cortado. Tudo aconteceu em uma casa que era usada como cativeiro no local.

Manaus/AM - Dois adolescentes de 12 e 13 anos foram resgatados das mãos de criminosos quando estavam prestes a ser executados por eles no Beco Francisco Galvão localizado na rua Penetração 4, no bairro Mutirão, Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.