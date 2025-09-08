   Compartilhe este texto

Adolescente suspeito de tentar estuprar jovem é espancado em Manaus

Por Portal Do Holanda

08/09/2025 21h49 — em
Policial


Suspeito foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo / Foto: Arquivo / Portal do Holanda

Manaus/AM - Um jovem de 17 anos foi espancado após ser acusado de tentar estuprar uma adolescente, de 17 anos, quando caminhava na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. 

De acordo com a Polícia Militar, a menina estava caminhando quando foi atacada nas proximidades do Musa. O suspeito, supostamente armado com uma faca, atacou a jovem e tentou puxá-la para área de mata. 

No entanto, a família da adolescente estava próxima e conseguiu intervir. Com gritos de socorro, populares se uniram para tentar capturar o suspeito que correu para dentro de mata.

Testemunhas realizaram buscas e conseguiram localizá-lo na avenida, momento em que passou a ser espancado até a chegada da polícia. O suspeito foi encaminhado por policiais da 30ª Cicom para o Hospital Platão Araújo, e posteriormente encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

