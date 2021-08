Adolescente morre e outras quatro pessoas são baleadas durante ataque em Manaus

Segundo informações, dois carros, com ocupantes fortemente armados, se aproximaram da calçada de uma casa, onde estava um grupo de amigos, e começou a atirar. Foram baleados Weverton Santos, de 28 anos, Jhonatan Oliveira, de 21, e dois adolescentes de 14 e 15 anos. Todos foram encaminhados para um hospital da capital com ferimentos graves, mas o adolescente de 15não resistiu e chegou morto a unidade de saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.