Adolescente é espancado após ser abandonado por amigo durante roubo em Manaus

A polícia informou que estava em patrulhamento por volta da 0h30, pela avenida B, no conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova, foram acionados por populares, sobre dois indivíduos em uma motocicleta de cor azul, que estariam praticando roubos no conjunto residencial.

Manaus/AM - Militares apreenderam, um adolescente de 16 anos, no início da madrugada de sábado (31), envolvido em roubos praticados no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

