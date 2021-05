Adolescente morre com tiro no peito durante feriado sangrento em Manaus

Um dos disparos acertou o peito de Esaú. Houve pânico e correria no local e logo os pistoleiros fugiram. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Platão Araújo, mas morreu no local.

Esaú Soares Santana, 17, morreu na noite desse sábado (1), ao ser baleado no peito, por volta das 21h, na rua Oitenta e Três, bairro Mutirão, Zona Norte. O rapaz era filho único e a notícia do crime deixou a família em choque.

