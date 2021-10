Adolescente grávida sequestrada em Manaus não era o alvo dos criminosos

Manaus/AM - Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (11), a polícia revelou que a adolescente, 15, grávida que foi sequestrada no último sábado (9), não era o alvo dos criminosos.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, o irmão da jovem acredita que a ordem de sequestro é para ele e que ele teria sido pega por ter ido abrir a loja naquele dia.

“ Inicialmente o sequestro seria para o próprio proprietário, mas como naquele dia a irmã foi abrir o local, ela foi a vítima da atuação dos criminosos”.

O homem também explicou que a família não tem relação com o mundo crime e afirma que um traficante da área costuma extorquir comerciantes e esse seria o motivo do sequestro:

“De acordo com o irmão da vítima, proprietário do estabelecimento comercial, falou que já havia sido feito o pedido de um dinheiro pra ele e que há um tempo atrás ele já teria feito o pagamento. Só que o traficante não teria ficado satisfeito com o valor, por isso, o sequestro”.

A vítima foi levada do bairro Santa Etelvina e passou mais de 10 horas em poder dos sequestradores.

O grupo fez contato com a família e exigiu a quantia de R$ 100 mil para libertar a menor. Ela foi encontrada à noite em uma casa abandonada no bairro Cidade de Deus. Um dos criminosos que a levou foi morto durante troca de tiros com a polícia.