Adolescente é mantida em cárcere privado após conhecer homem na internet

Uma adolescente desaparecida há seis meses em Laguna, no Litoral Sul catarinense, foi mantida em cárcere privado por um homem de 43 anos, no Paraná, segundo a Polícia Civil. A jovem de 15 anos foi resgatada na quarta-feira (10). Ela estava na casa do suspeito, que foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Franco Reginato, a jovem conheceu o homem através das redes sociais. Após troca de mensagens, o investigado viajou para Santa Catarina, em 23 de janeiro deste ano, e a levou com ele para Curitiba. Desde então, a família dela havia perdido contato.

De acordo com Reginato, foi concedida a liberdade provisória do investigado, com cautelares. O homem já foi ouvido pela polícia, mas detalhes não foram divulgados.