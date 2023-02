Adolescente é executado com tiros na cabeça enquanto jogava bola em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi executado com dois tiros na cabeça, neste domingo (12), próximo a Quadra Municipal Marcolino Lopes, no bairro Aparecida, na zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente saiu da quadra por um momento quando foi surpreendido por homens em um carro preto que atiraram contra a vítima.

As testemunhas do homicídio relataram que haviam quatro pessoas no veículo, mas só um saiu e efetuou os disparos. Ainda segundo as testemunhas, o adolescente era usuário de drogas, tinha envolvimento com o tráfico e já havia sido ameaçado de morte antes.

A Polícia Militar também informou que a mãe da vítima chegou a passar mal ao ver o filho morto e precisou ser socorrida pelo Samu.