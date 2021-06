Adolescente é atraída para emboscada e sofre estupro coletivo no Amazonas

Ao chegar no local, outros quatro homens já a esperavam e a renderam. Ela foi obrigada a consumir bebida alcoólica até ficar completamente embriagada, em seguida, eles a estupraram e abandonaram no imóvel.

Manaus/AM - Uma adolescente de 14 anos foi estuprada por cinco homens no município de Coari, no interior do Amazonas, enquanto voltava para casa no bairro de Santa Helena.

