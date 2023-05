Adolescente é apreendido por executar rival no Amazonas

“Ao ser apreendido, o adolescente contou que estava usando entorpecentes com Júlio César, quando percebeu que no celular da vítima haviam fotos de um grupo criminoso rival ao dele, motivo pelo qual decidiu matá-lo”, explicou.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações apontaram que Júlio César foi amarrado com cordas e levado para uma área de mata, onde foi morto.

Manaus/AM - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nesta quarta-feira (10), suspeito de executar Júlio César da Silva, de 27 anos. O crime ocorreu no dia 23 de março deste ano, no bairro Alto, em Iranduba.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.