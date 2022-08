Adolescente é apreendido com arma após assaltar micro-ônibus em Manaus

O motorista do ônibus e demais vítimas contaram à polícia que foi o próprio menor quem anunciou o assalto e ameaçou atirar no condutor e em quem resistisse a ação.

Segundo a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DEAI), no momento da prisão, o adolescente estava com uma arma.

Manaus/AM – Um ônibus do transporte Alternativo foi alvo de assaltantes na manhã desta segunda-feira (8), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, na zona Leste. Um adolescente que participou do crime foi apreendido.

