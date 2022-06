Adolescente é apreendido após roubar e ameaçar vigilante com terçado no Amazonas

De acordo com o investigador de polícia Fabiano de Oliveira, gestor da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o adolescente ameaçou a vítima com um terçado, depois de roubar o celular dela.

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta quinta-feira (09), por volta de 1h, um adolescente de 16 anos, por suspeita de roubo de roubo, praticado contra um vigilante de 60 anos, de uma unidade hospitalar. A apreensão aconteceu no bairro Santa Luzia, o município de Beruri, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.