Adolescente é apreendido após ameaçar atirar em vizinhos no Amazonas

Com ele foi encontrado o revólver, o adolescente foi apreendido juntamente com a arma caseira e foi levado para a 46ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP).

Segundo a polícia, a situação ocorreu na Estrada das Palmeiras, no bairro Monte Sião, por volta das 17h. As vítimas acionaram uma viatura e na ocasião informaram que o jovem tinha uma arma e estava jurando de morte os moradores da área.

Manaus/AM – Um adolescente foi apreendido neste sábado (1), depois de ameaçar atirar em vizinhos na cidade de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas.

