Adolescente do PCC é detido com fuzil em rua de Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi detido na madrugada deste domingo (20) com um fuzil, munições e carregadores com a inscrição do Primeiro Comando da Capital (PCC). O caso ocorreu na travessa Henoch Reis, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital.

Após uma denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes, os policiais foram até o local e avistaram o suspeito. Ele tentou fugir por uma área de rip rap, mas foi capturado.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para procedimentos cabíveis.