Adolescente de 14 anos é esfaqueada no peito por rival em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos foi esfaqueada no peito, na noite desta segunda-feira (27), na rua Macuxi, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. A vítima estava caminhando na rua quando uma mulher se aproximou e desferiu o golpe de faca. Testemunhas relataram à polícia que as duas teriam uma suposta rivalidade, no entanto, o motivo não foi revelado. A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para uma unidade de saúde. A polícia deve investigar o caso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.