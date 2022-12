Adolescente de 14 anos é apreendido com arma falsa em Manaus

Segundo as informações da Polícia Militar, o menor que estava em atitude suspeita, ficou nervoso ao avistar a viatura e tentou correr. Os militares conseguiram fazer a abordagem e com ele encontraram cinco trouxinhas de drogas.

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos, foi apreendido na noite deste domingo (11), em posse de um simulacro de pistola, uma balança de precisão e 51 trouxinhas de drogas, nas proximidades do campo do Verdão, bairro Campo Dourado, zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.