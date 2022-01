Adolescente apreendido em Manaus ameaçou jogar cabeça de tia aos cachorros

A autoridade policial relatou que, após as equipes da Deaai tomarem conhecimento do fato, o adolescente foi localizado e levado à delegacia, onde confirmou as ameaças de morte e ainda acrescentou que jogaria a cabeça de sua tia aos cachorros.

A delegada Elizabeth de Paula, titular da Deaai, informou que o adolescente teria ameaçado a vítima e era agressivo também com a avó dele. “Na quarta-feira (19), ele entrou em contato com uma conhecida da família, para informar que queria matar a tia, porém, não tinha feito, ainda, por não ter permissão de uma organização criminosa”, contou a delegada.

