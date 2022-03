34 pessoas são presas durante o fim de semana em Manaus

No endereço informado pela denúncia, policiais abordaram um infrator que portava cinco pequenas porções de maconha, 16 porções de oxi e cocaína, um revólver calibre 38 marca, seis munições intactas do mesmo calibre e uma balança de precisão. O indivíduo foi levado ao 19º DIP.

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus. A guarnição estava em patrulhamento pelo local quando recebeu uma denúncia, via linha direta, informando que homens armados estariam circulando pelo beco do Trabalhador.

