18 são presas e 4 armas são apreendidas em 24 horas no Amazonas

Manaus/AM - Dezoito pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante os patrulhamentos realizados nas últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Beruri, Eirunepé, Humaitá, Iranduba e Tonantins.

Entre a manhã de quarta-feira (23) e as primeiras horas desta quinta-feira (24), as equipes da PMAM apreenderam cerca de 3 quilos de entorpecentes, quatro armas de fogo, 17 munições e R$ 35 em espécie.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 22 anos, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Durante a abordagem, foram encontradas 221 trouxinhas de oxi, cinco aparelhos celulares e uma munição. Ele foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Um homem de 19 anos foi preso por crime de tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. A abordagem foi realizada por policiais da 13ª Cicom, que encontraram com o suspeito 61 trouxinhas de oxi. O infrator foi conduzido ao 6º DIP.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 36 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada no beco do Sassá, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A equipe da Rocam recebeu denúncia sobre comércio de entorpecentes e, ao chegar ao local, avistou um homem na entrada do beco.

Ao perceber os policiais, o suspeito correu, deixando cair uma bolsa com 50 porções de oxi, oito porções de cocaína e oito porções de maconha. Com o suspeito ainda foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, com duas munições intactas. Ele foi conduzido ao 19º DIP.

Interior

No município de Eirunepé, três homens, com idades entre 18 e 37 anos, foram presos por policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A guarnição chegou aos suspeitos por meio de denúncias, relatando que o trio estava comercializando drogas na cidade.

Durante a abordagem policial, foram encontrados 2 quilos de entorpecentes, um aparelho celular e uma balança de precisão. Os infratores foram encaminhados à delegacia do município, onde foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.