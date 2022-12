Réveillon de Copacabana irá homenagear Pelé

O maior Réveillon do país e um dos mais famosos do mundo, o da Praia de Copacabana, além do espetáculo de fogos, vai fazer uma homenagem ao atleta do século, o Rei Pelé. A inclusão da homenagem foi um pedido do prefeito Eduardo Paes.

A Riotur, empresa de turismo do município, confirmou que, antes da contagem regressiva para a virada do ano, será veiculado um vídeo lembrando a carreira memorável do gênio da bola e do esporte mundial, que morreu na quinta-feira.

São esperados 2,5 milhões de pessoas na festa, que foi anunciada pelo prefeito como a maior celebração da virada de todos os tempos, depois de dois anos de isolamento social devido à covid.

Além da tradicional queima de fogos com duração de 12 minutos, o Réveillon na orla de Copacabana terá dois palcos e 20 torres de som. No Palco Copacabana, as atrações serão os cantores Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio.

Já no Palco Carioca, Martnália, Preta Gil, as bandas Gilsons e Bala Desejo, e a bateria da Beija-Flor vão comandar a festa.

O bairro de Copacabana será totalmente fechado para a entrada de carros a partir das 19h30 de hoje. Nem mesmo moradores poderão passar, apenas ônibus e taxis. E esses veículos também serão impedidos de entrar a partir das 22h. Desde cedo já há interdições na cidade.