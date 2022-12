Pelé é homenageado nos gramados virtuais pelo game 'Fifa 23'

Pelé tem recebido tributos também nos gramados virtuais, entre os amantes de games de futebol. Desde sua morte, na última quinta-feira (29), o Rei é homenageado no início ou quando o jogador do jogo volta ao menu de "Fifa 23", versão do jogo de videogame lançada em setembro.

Jogadores do FIFA 23 podem mudar o visual do estádio dentro do jogo, ao colocar como bandeirão uma imagem do ídolo -conhecido como Tifo entre os gamers Reprodução Imagem feita com reprodução da foto do ídolo comemorando um gol abraçado a Jairzinho na final do Mundial de 1970 **** "Lamentamos o falecimento de Pelé, um verdadeiro ícone do futebol que inspirou gerações de torcedores em todo o mundo. Para comemorar seu incrível legado e carreira inovadora, um 'Pelé Tifo' [o mosaico] foi adicionado ao seu clube FUT. Obrigado, Pelé: o Rei do Jogo do Mundo", diz texto de homenagem assinado pela criadora do game, a EA Sports.

A mensagem é acompanhada de uma ilustração que faz referência à bandeira do Brasil, representada por Pelé em todo o mundo.

Ao centro e colorido, está o busto Pelé jovem, vestindo o uniforme da Seleção. Ao fundo, duas cenas compõem a imagem: à direita, e em preto e branco, o Rei beija a taça Jules Rimet, conquistada pelo Brasil na Copa de 1970.

Já à esquerda, também em preto e branco, há uma reprodução da foto do ídolo comemorando um gol abraçado a Jairzinho na final do mesmo Mundial.

Os fãs do craque já podiam contar com o Rei em seus times. Agora, também podem mudar o visual do estádio dentro do jogo, ao colocar como uma espécie de bandeirão uma imagem do ídolo --o que é conhecido como Tifo entre os jogadores do game.

O mosaico foi disponibilizado gratuitamente aos jogadores. Para salvar, basta acessar a loja FUT no game e resgatar o item.