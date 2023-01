Cortejo do Rei passa pela casa da mãe de Pelé antes de seguir para cemitério

O caixão foi fechado pouco depois das 10h na Vila Belmiro, onde foi realizado o velório, e foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros por ruas de Santos. O fim do cortejo será o Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica.

Antes de seguir para o cemitério vertical, o cortejo com o corpo de Pelé passou em frente à casa onde vive dona Celeste, a mãe do ex-jogador, que recentemente completou 100 anos. Ela vive no local com a irmã de Pelé, Maria Lúcia.

