Veja quanto ganham Rebecca, Rayssa, Ítalo e atletas que conquistaram medalhas

Ainda segundo a publicação, o dinheiro do COB é proveniente de 2% de arrecadação das loterias federais, feito pela Caixa Economica Federal, além de patrocínios e repasses do Comitê Olímpico Internacional.

Conforme a publicação, o valor pago pelo COB aos esportistas depende do tipo de medalha e a origem do dinheiro repassado pela entidade aos atletas.

Rebecca Andrade, por exemplo, que é a primeira mulher a conquistar uma medalha na ginástica artística feminina brasileira, deve receber do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), R$ 150 mil, pela medalha de prata, segundo o Uol. Caso vença a final do salto no domingo e do solo na segunda-feira, o valor pode aumentar consideravelmente.

