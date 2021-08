Trio brasileiro se classifica na final do skate nas Olimpíadas de Tóquio

De acordo com a Agência Senado, Luiz Francisco fez a melhor nota com 84,31. O britânico Kieran Wooley ficou em 2º com 82,69. Em 3º apareceu o brasileiro Pedro Quintas (79,02). Pedro Barros ficou em 4º com a nota de 77,14.

Luiz Francisco, Pedro Quintas e Pedro Barros se classificaram, nesta quarta-feira (04), para a final das disputas do skate park da Olimpíada de Tóquio, no Japão.

