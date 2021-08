Pedro Barros é prata no skate park em Tóquio

O brasileiro Pedro Barros conquistou a medalha de prata, nesta quarta-feira (05), no skate park. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer e o bronze com o norte-americano Cory Juneau.

"A gente vem lutando por isso a vida inteira, sempre rodeado de pessoas maravilhosas que lutaram mto pra fazer minha vida melhor. Essa história do park, nas olimpíadas, minha história, é só um exemplo para o povo brasileiro, que está na nossa mão. Podemos fazer do nosso país um lugar melhor através do amor e do respeito. A gente pode cair várias vezes no chão, mas a missão é ver um amanhã melhor", disse emocionado Pedro Barros em entrevista ao SporTV 2 após a final.

Outros dois brasileiros, Luiz Francisco foi o quarto colocado e Pedro Quintas, o oitavo, na disputa na modalidade.