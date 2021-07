Thiago Braz garante vaga na final do salto com vara na Olimpíada de Tóquio

O campeão olímpico no salto com vara Thiago Braz vai disputar a final após alcançar a marca de 5,75 metros, nesta sexta-feira (30), no Estádio Olímpico.

“Vamos para a final com boas expectativas, mas espero conseguir fazer um bom salto na final. A qualificação é sempre nervosa, mas acabou dando tudo certo. Na final, espero fazer um ótimo salto. Tudo depende do início de prova, de sentir o ambiente e aquela sensação da final, fora ajustar o aquecimento. A minha cabeça está voltada para repetir os ótimos saltos que fiz nos treinos, tentar ao máximo não errar nenhuma tentativa e, se eu precisar me adaptar, que eu consiga o mais rápido possível”, declarou Thiago ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) após a prova.

De acordo com a Agência Brasil, o brasileiro Augusto Dutra está fora da final ao não conseguir o mesmo resultado.