Simone Biles desiste de disputar mais 2 finais nas Olimpíadas de Tóquio

Simone Biles desistiu, nesta sexta-feira (30), de disputar mais duas finais dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão. A informação foi divulgada pela equipe de ginástica americana no Twitter.

Com a decisão, Biles deixa de competir nas provas de individuais geral, de barras assimétricas, salto e da final por equipes.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ