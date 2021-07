Sem medalha no remo, Lucas Verthein se despede das Olimpíadas em Tóquio

O remador carioca Lucas Verthein foi o 6º colocado na final B do skiff simples na Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta quinta-feira (29), o brasileiro fechou a prova com 6min52s09 no Canal Sea Forest e confirmou a melhor participação verde e amarela na história da modalidade em Jogos Olímpicos (com a 12ª melhor posição no geral).

Na final A, que reuniu os seis melhores e definiu os medalhistas, o ouro ficou com o grego Stefanos Ntouskos, com o tempo de 6min40s45, a prata foi para o norueguês Kjetil Borch, com 6min41s66, e o croata Damir Martin, com 6min42s58, faturou o bronze.