Seleção brasileira precisa de empate para avançar nas quartas de final

De acordo com a Agência Brasil, a escalação do Brasil terá Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Matheus Henrique, Bruno Guimarães, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison.

A seleção masculina de futebol precisa empatar em uma partida contra a Arábia Saudita, nesta quarta-feira (28), no Estádio de Saitama para classificar às quartas de final na Olimpíada de Tóquio, no Japão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.