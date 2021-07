Na natação, Leonardo de Deus fica fora do pódio nas Olimpíadas

Leonardo de Deus garantiu a 6ª posição ao disputar a final dos 200 metros estilo borboleta da Olimpíada de Tóquio, no Japão. Ele terminou a prova com o tempo de 1min55s19, nesta terça-feira (27), no Centro Aquático da capital japonesa.

“É minha terceira Olimpíada. Uma das coisas que estava buscando, desde o início, era uma final olímpica. Entreguei meu melhor. Fui o sexto do mundo, fiz o melhor tempo da vida nas eliminatórias. Saio daqui de cabeça erguida. Muito feliz, satisfeito. A gente sempre quer medalhar, viver essa experiência, mas saio como vitorioso nos meus objetivos pessoais, sabendo que a gente pode entregar mais, fazer melhor. O que tinha para Tóquio foi feito, em um ano de pandemia, de dificuldade”, afirmou Léo de Deus após a prova.

De acordo com a Agência Brasil, a medalha de ouro ficou com o húngaro Kristof Milak, recordista mundial e principal favorito, com 1min51s25. O japonês Tomoru Honda levou a prata, com 1min53s73, enquanto o italiano Federico Burdisso foi bronze, com 1min54s45.