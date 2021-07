Olimpíadas de Tóquio registram mais 24 novos casos de Covid-19

De acordo com o Globo Esporte, desse total, 21 atletas testaram positivo para a doença, sendo o caso mais recente do americano bicampeão mundial do salto com vara Sam Kendricks. Ele está fora da disputa pela medalha olímpica e deve seguir os protocolos sanitários necessários para conter o avanço do coronavírus.

