Americano Sam Kendricks está fora das Olimpíadas após ser diagnosticado com Covid-19

O bicampeão mundial do salto com vara Sam Kendricks está fora das Olimpíadas de Tóquio 2020 por testar positivo para a Covid-19. Bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o americano era um dos favoritos ao ouro nesta edição e um dos rivais do brasileiro e atual campeão olímpico Thiago Braz na prova do atletismo. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos confirmou a exclusão do atleta, informando que ele está cumprindo os protocolos de segurança, como o encaminhamento para hotel para cumprir período de isolamento.

"A saúde e segurança dos nossos atletas, técnicos e estafe é nossa prioridade máxima. Estamos tristes em confirmar que Sam kendricks testou positivo para Covid-19 e não vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em alinhamento com as regras locais e protocolos, ele foi transferido para um hotel para ser colocado em isolamento e está recebendo suporte da USATF (Federação de Atletismo dos EUA) e do USOPC (Comitê Olímpico dos EUA). Sam é um membro do Time EUA incrível e de sucesso e sua presença fará falta. Por respeito à sua privacidade, não podemos fornecer mais informações no momento", diz trecho do documento.

As eliminatórias do salto com vara masculino serão disputadas nesta sexta-feira, a partir das 21h40. A final está marcada para a próxima terça-feira, às 7h20 (horários de Brasília).