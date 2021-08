Alexandra anuncia aposentadoria após eliminação do handebol nas Olimpíadas

"Não tenho medo do futuro, entreguei toda minha vida ao handebol e faria tudo de novo, entreguei com prazer e garra, entreguei com muito amor", afirmou Alexandra. "Vou parar de jogar hoje mesmo, não é por cansaço, não é por não estar rendendo, é porque eu quero ser mãe também", completou ao dar entrevista no fim da partida contra a França.

Um dos maiores nomes do handebol brasileiro, Alexandra Nascimento, de 39 anos, anunciou que vai se aposentar do handebol. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), em Tóquio, após a eliminação da equipe brasileira das Olimpíadas.

