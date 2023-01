Zelensky diz que não está interessado em ver Putin

Zelensky referiu-se a Putin como um "ninguém" e afirmou não entender quem toma as decisões na Rússia. Ele recordou do encontro que ambos tiveram no Formato da Normândia, em dezembro de 2019, antes do conflito entre os dois países.

