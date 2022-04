Zelenski anuncia início de ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia

"Acreditamos firmemente que este procedimento (concessão do status de candidato) ocorrerá nas próximas semanas e que será positivo para a história de nosso povo, dado o preço que foi pago no caminho da independência e da democracia", disse o líder ucraniano durante a reunião.

No domingo, Zelensky disse o país não abrirá mão da região de Donbas para acabar com a guerra contra a Rússia. Para o presidente, resistir aos ataques russos na região pode influenciar todo o curso da guerra.

"Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo. Uma grande parte de todo o exército russo se dedica agora a esta ofensiva", disse em um discurso divulgado no Telegram.

